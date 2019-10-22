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УЕФА может отправить Украину в Россию проводить матч Евро-2020

22 октября, 14:04

Это случится не ранее 1/4 финала чемпионата Европы

Арена в Санкт-Петербурге

Арена в Санкт-Петербурге / Фото: AFP

Сборная Украины следующим летом сыграет на чемпионате Европы 2020 года. По случаю 60-летия со дня проведения первого чемпионата Европы Евро-2020 пройдет на территории 12 стран в 12 разных городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам. Финал турнира пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

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Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября, поэтому пока неизвестно, где именно свои матчи будет проводить команда Андрея Шевченко. Но УЕФА уже опубликовала список потенциальных городов, куда может заглянуть национальная команда Украины.

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Итак, на групповом этапе Украина может сыграть в следующих городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен или Рим.

В случае выхода в плей-офф сетка нашей команды будет проходить по одному из следующих маршрутов:

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  • 1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго или Лондон
  • 1/4 финала: Санкт-Петербург, Мюнхен, Рим или Баку
  • 1/2 финала: Лондон
  • Финал: Лондон

Добавим, что кроме Украины участие в финальной части Евро-2020 себе уже гарантировали Бельгия, Италия, Испания, Россия и Польша. Напомним, что УЕФА продолжает разводить Украину и Россию во время жеребьевки.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент №10.

Кстати, мы уже сообщали, почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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