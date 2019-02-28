УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление расизма фанатами
Болельщики английского клуба выкрикивали расистские лозунги на матче Лиги Европы в Будапеште
УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении "Челси" по итогам матча в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы с венгерским "Види" (2:2), сообщает Sky Sports. Игра прошла 13 декабря в Будапеште.
Ранее лондонской команде были выдвинуты обвинения в недопустимом поведении фанатов, позволивших себе выкрики расистского характера в отношении игроков "Види".
Ранее мы сообщали, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. В клубе уже пообещали подать апелляцию.
Напомним, что "Челси" стал соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве. Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Вчера мы писали, что все билеты на матч "Динамо" – "Челси" в Киеве проданы. Продажа билетов стартовала только четыре дня назад. Остаются не реализованными только забронированные билеты для владельцев абонементов.
Кстати, мы сообщали, что накануне поединка с "Динамо" футболисты "Челси" разделились на два лагеря. Инцидент с отказом вратаря покинуть поле в финале Кубка Англии отразился на настроениях в команде.
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