УЕФА признал свое поражение в судебной войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков

Европейский футбольный союз (УЕФА) на официальном сайте прокомментировал свое поражение в юридическом споре относительно исключения "МанСити" из еврокубков. Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд Лозанны полностью отменил двухлетнюю дисквалификацию "Манчестер Сити". Клубу Хосепа Гвардиолы и Александра Зинченко нужно будет лишь заплатить 10 млн евро штрафа.

"УЕФА принимает к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на "Манчестер Сити" независимым органом по финансовому контролю за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Отмечаем, что комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также – что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени. В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остается верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос", – говорится в заявлении Европейского футбольного союза

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"Манчестер Сити", Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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Напомним, в феврале, еще до карантина, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. Как утверждали в Европейском футбольном союзе, "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркивал, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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При этом тренер "Манчестер Сити" выражал уверенность, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение фэйр-плей. "У меня есть большая уверенность и доверие к суду в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов", – заявлял Хосеп Гвардиола.

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