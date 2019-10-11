Украина – Литва: эксперты назвали наиболее реальный счет и авторов голов в матче Евро-2020

Эксперты не сомневаются, что в отборочном матче Евро-2020, который пройдет в Харькове, 11 октября, сборная Украины обыграет Литву. Об этом более чем красноречиво говорят котировки букмекерских контор на поединок евроквалификации. Смотрите онлайн Украина Литва в трансляции на нашем сайте.
На победу сборной Украины в поединке 11 октября установлен коэффициент 1.06, на ничью – 15.00, на победу Литвы – 30.00. Иными словами, вероятность выигрыша харьковского матча командой Андрея Шевченко оценивается в 91 процент, ничейного исхода – в шесть процентов, а выигрыша литовцев – всего лишь в три процента. То есть расклады в пользу украинской стороны – приблизительно как в бое Усик – Уизерспун, который пройдет 12 октября в Чикаго.
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Месяц назад Украина разгромила Литву на выезде (3:0)
При этом в матче Украина – Литва 11 октября аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей. На то, что в поединке болельщики увидят более 2,5 голов, установлен коэффициент 1.39. При этом наиболее вероятным результатом противостояния букмекеры называют счет 3:0 в пользу команды Андрея Шевченко (коэффициент 4.55)
Наиболее вероятные авторы голов в составе сборной Украины в игре с Литвой
- Жуниор Мораес 1.50
- Роман Яремчук 1.60
- Евгений Коноплянка 1.85
- Андрей Ярмоленко 1.85
- Виктор Цыганков 2.00
- Марлос 2.20
- Александр Зинченко 2.50
- Руслан Малиновский 2.50
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