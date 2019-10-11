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Украина – Литва: эксперты назвали наиболее реальный счет и авторов голов в матче Евро-2020

11 октября, 11:39

Команде Андрея Шевченко предрекают не простую, а крупную победу над аутсайдером отборочной группы

Марлос и Ярмоленко готовы забивать

Марлос и Ярмоленко готовы забивать / Фото: Reuters

Эксперты не сомневаются, что в отборочном матче Евро-2020, который пройдет в Харькове, 11 октября, сборная Украины обыграет Литву. Об этом более чем красноречиво говорят котировки букмекерских контор на поединок евроквалификации. Смотрите онлайн Украина Литва в трансляции на нашем сайте.

На победу сборной Украины в поединке 11 октября установлен коэффициент 1.06, на ничью – 15.00, на победу Литвы – 30.00. Иными словами, вероятность выигрыша харьковского матча командой Андрея Шевченко оценивается в 91 процент, ничейного исхода – в шесть процентов, а выигрыша литовцев – всего лишь в три процента. То есть расклады в пользу украинской стороны – приблизительно как в бое Усик – Уизерспун, который пройдет 12 октября в Чикаго.

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Месяц назад Украина разгромила Литву на выезде (3:0)

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При этом в матче Украина – Литва 11 октября аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей. На то, что в поединке болельщики увидят более 2,5 голов, установлен коэффициент 1.39. При этом наиболее вероятным результатом противостояния букмекеры называют счет 3:0 в пользу команды Андрея Шевченко (коэффициент 4.55)

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Наиболее вероятные авторы голов в составе сборной Украины в игре с Литвой

  • Жуниор Мораес 1.50
  • Роман Яремчук 1.60
  • Евгений Коноплянка 1.85
  • Андрей Ярмоленко 1.85
  • Виктор Цыганков 2.00
  • Марлос 2.20
  • Александр Зинченко 2.50
  • Руслан Малиновский 2.50

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Смотрите, как Литва в последнем матче проиграла Португалии 1:5

Волевая ничья для Шевченко: обзор матча Украина – Нигерия (2:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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