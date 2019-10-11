Украина – Литва: эксперты назвали наиболее реальный счет и авторов голов в матче Евро-2020

Команде Андрея Шевченко предрекают не простую, а крупную победу над аутсайдером отборочной группы

Марлос и Ярмоленко готовы забивать / Фото: Reuters

Эксперты не сомневаются, что в отборочном матче Евро-2020, который пройдет в Харькове, 11 октября, сборная Украины обыграет Литву. Об этом более чем красноречиво говорят котировки букмекерских контор на поединок евроквалификации. Смотрите онлайн Украина Литва в трансляции на нашем сайте.

На победу сборной Украины в поединке 11 октября установлен коэффициент 1.06, на ничью – 15.00, на победу Литвы – 30.00. Иными словами, вероятность выигрыша харьковского матча командой Андрея Шевченко оценивается в 91 процент, ничейного исхода – в шесть процентов, а выигрыша литовцев – всего лишь в три процента. То есть расклады в пользу украинской стороны – приблизительно как в бое Усик – Уизерспун, который пройдет 12 октября в Чикаго.

Читайте также: Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы

Месяц назад Украина разгромила Литву на выезде (3:0)

Реклама

При этом в матче Украина – Литва 11 октября аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей. На то, что в поединке болельщики увидят более 2,5 голов, установлен коэффициент 1.39. При этом наиболее вероятным результатом противостояния букмекеры называют счет 3:0 в пользу команды Андрея Шевченко (коэффициент 4.55)

Наиболее вероятные авторы голов в составе сборной Украины в игре с Литвой

Жуниор Мораес 1.50

Роман Яремчук 1.60

Евгений Коноплянка 1.85

Андрей Ярмоленко 1.85

Виктор Цыганков 2.00

Марлос 2.20

Александр Зинченко 2.50

Руслан Малиновский 2.50

Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

Смотрите, как Литва в последнем матче проиграла Португалии 1:5

Волевая ничья для Шевченко: обзор матча Украина – Нигерия (2:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама