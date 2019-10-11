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Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы

11 октября, 10:59

Полный список трансляций поединка украинской сборной с литовцами - на ТВ и в интернете

Украина vs Литва

Украина vs Литва / Фото: Reuters

В пятницу, 11 октября, в Харькове сборная Украины может на 99 процентов гарантировать себе выход в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Андрея Шевченко нужно обыграть аутсайдера своей отборочной группы – Литву. Начало поединка – в 21:45. Онлайн матча Украина Литва смотрите в трансляции на нашем сайте.

"Важно добиться положительного результата, а для нас это только победа. Мы играем дома, перед нами стоят большие цели, – заявил перед матчем с Литвой тренер сборной Украины Андрей Шевченко. – Но я не считаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим исход отборочного цикла. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на выигрыш каждого последующего матча".

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Где смотреть матч Украина – Литва

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  • Украина – Литва онлайн на segodnya.ua
  • Пятница канал "Украина" 21:45 live
  • Пятница канал "Футбол 1" 21:45 live
  • Пятница сайт oll.tv (по подписке) 21:45 live
  • Суббота канал "Футбол 2" 10:05 повтор
  • Суббота канал "Футбол 1" 16:05 повтор
  • Суббота канал "Футбол 1" 23:50 повтор
  • Воскресенье канал "Футбол 1" 11:45 повтор

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Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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