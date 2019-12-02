Украина оказалась смелее лучшей сборной мира: Бельгия, в отличие от Шевы, побоялась сыграть с Францией

Бельгийцы решили воздержаться от спарринга с французами, чтобы накануне Евро-2020 не подорвать моральный дух

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сборная Франции столкнулась с проблемами при поиске соперника для товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, сообщает L’Equipe. От встречи с действующими чемпионами мира, попавшими на Евро-2020 в группу смерти с Португалией и Германией, уже отказались сразу несколько национальных команд.

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Одной из них стала возглавляющая мировой рейтинг сборных Бельгия, с которой у французов должен был состояться матч в марте следующего года. Решение об отмене встречи принял лично главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. Главной причиной, как и у других сборной, стало возможное поражение от команды Гризманна и Мбаппе, которое не лучшим образом сказалось бы на психологическом состоянии футболистов Бельгии в преддверии Евро-2020.

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По версии агентов, занимающихся организацией товарищеских матчей, бельгийцы отказались от матча с французами еще и потому, что в случае поражения уступили бы им первую строчку в рейтинге ФИФА.

Между тем, как мы писали ранее, перед Евро-2020 не побоялась сыграть спарринг с Францией сборная Украины. Контрольный матч команды Андрея Шевченко с "трехцветными" состоится 27 марта, а спустя три дня украинцы проверят силы в товарищеском поединке с Польшей.

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