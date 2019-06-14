Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Фото: Reuters

В субботу, 25 июня, молодежная сборная Украины сыграет в финале чемпионата мира U-20. Соперником нашей команды будет Южная Кореи. Матч состоится в Лодзе на домашнем стадионе местного "Видзева", вмещающего 18 008 зрителей, начало встречи – в 19:00 по киевскому. В прямой трансляции матч Украина – Южная Корея будет показан на телеканале UA:Первый, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка.

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Украина на пути к финалу обыграла на групповом этапе США (2:1) и Катар (1:0), а с Нигерией расписала мировую (1:1). В 1/8 финала украинцы одолели Панаму (4:1), затем в четвертьфинале обыграли Колумбию (1:0), а в полуфинале одержали драматическую победу над Италией (1:0).

Южная Корея в группе проиграли Португалии (0:1), но затем обыграли ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1), что позволило им выйти в плей-офф со второго места. В 1/8 финала они победили Японию в восточном дерби (1:0), а в следующе раунде лишь в серии пенальти обыграли Сенегал (2:2, 4:3 по пен). В полуфинале Корейцы сенсационно обыграли Эквадор (1:0).

Котировки букмекеров на матч Украина – Южная Корея в финале молодежного ЧМ-2019

Команды ранее пересекались один раз, но было это в марте текущего года. Тогда в товарищеском матче гол Сергея Булецы принес нашей команде минимальную победу. Ранее герой молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал, что у него общего с Лионелем Месси. Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального поединка, но с небольшим перевесом. На победу украинцев в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на сине-желтых, 1.96 – на корейцев.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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