Украинец Малиновский стал самым высокооплачиваемым игроком своего клуба в Бельгии

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2022 года

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский стал самым высокооплачиваемым игроком своей команды после продления контракта. Об этом сообщает Hln.be. По условиям нового контракта Малиновский будет зарабатывать по 1 миллион евро за год. Соглашение с "Генком" подписано до 2022 года.

Отметим, что в текущем сезоне украинец провел 5 матчей в чемпионате и в квалификации Лиги Европы, в которых забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. Стоимость Малиновского, согласно данным Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

Ранее мы писали, что два украинца вошли в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии. В состав включен хавбек "Генка" Руслан Малиновский и защитник "Гента" Игорь Пластун.

Напомним, что в матче "Генк" – "Сент-Трюйден" Малиновский отметился шедевральным голом со штрафного, но победу этот мяч так и не принес. В свою очередь, Пластун отдал голевую передачу во встрече с "Зюльте-Варегем".

Малиновский уже давно заслужил звания мастера исполнения штрафных ударов – недавно украинский футболист реализовал красивый штрафной в матче Лиги Европы.

Ранее мы писали, что украинский футболист "Александрии" перешел в клуб из чемпионата Бельгии. Андрей Бацула пошел по стопам Андрея Тотовицкого, Евгения Макаренко и Филиппа Будковского.