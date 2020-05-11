Украинский стадион в топ-20 лучших футбольный арен мира: на первом месте абсолютная сенсация

Авторитетное испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире. На звание футбольной арены №1 претендовали 40 стадионов. В числе номинантов оказался и один из украинских стадионов, который в итоге ворвался в топ-20. Ранее "Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона стоимостью в 1 миллиард евро.

Домашний стадион донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" набрал 9200 голосов и занял 18-е место в итоговом рейтинге. Арена "горняков" была построена в 2009 году. Но "Шахтер" был вынужден покинуть Донецк в 2014 году с началом военного конфликта на Донбассе, а стадион "горняков" некоторое время использовался Гуманитарным штабом. В 2017 году гендиректор команды Сергей Палкин заявил, что вооруженные люди захватили "Донбасс Арену" и тренировочную базу "Шахтера".

Реклама / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: "Дьявольская" настойчивость: команде английской Премьер-лиги разрешили установить стоячие места

Первое место неожиданно для многих занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи египетский клуб "Аль-Ахли". За него проголосовали 124 тысячи человек. Второе место досталось арене мадридского "Реала" – "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тысячи голосов), третьим оказался "Камп Ноу" в Барселоне (32,1 тысячи голосов).



Стадион в Каире

Реклама

Также в первую десятку попали "Сан Мамес" в испанском Бильбао, "Монументаль Давид Арельяно" в Макуле, (Чили), "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания), "Ла Бомбонера" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Энфилд Роуд" (Ливерпуль, Великобритания), "Зигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) и "Олимпийский стадион" (Радес, Тунис).

Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" из-за кризиса отложил реконструкцию легендарного стадиона.

Смотрите, как "Шахтер" проводил предыдущий матч в Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама