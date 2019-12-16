"Ультрас "Райо" – шлюхи": земляк Зозули "взорвался", но потом откорректировал свой пост

За украинского форварда "Альбасете" после оскорблений в Мадриде заступился защитник "Леганеса" Василий Кравец

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

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Украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец жестко высказался по поводу оскорблений ультрас "Райо Вальекано" в адрес Романа Зозули, которые привели к срыву матча второго испанского дивизиона. Напомним, фанаты мадридского клуба скандировали "Зозуля – нацист", и на второй тайм команда Зозули "Альбасете" уже не вышла – поединок оказался недоигранным.

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"Мы все Зозуля. Ультрас "Райо" – шлюхи. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине", – написал вызывавшийся ранее в сборную Украины Василий Кравец у себя в Instagram

Правда, позже Кравец отредактировал свое сообщение, убрал "жесткое" упоминание ультрас "Райо".

INSTAGRAM

Напомним, что в первом тайме воскресного матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев скандировали в адрес украинца: "Зозуля – ты нацист". Арбитр вынужден был приостановить поединок, чтобы успокоить фанатов, а в перерыве футболисты "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. При этом руководство чемпионата Испании выступило в поддержку Зозули после обвинений в нацизме.

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Отметим, что конфликт между украинским футболистом и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Роман перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщики выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

Смотрите видео гола Зозули в сборной Украины

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