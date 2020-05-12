"Урезание зарплаты? Нам ее просто не дают": признание забивного футболиста украинского клуба

Пока в других командах сокращают заработные платы на период карантина, в "Ворскле" ее попросту не выплачивают

Забивной нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал о том, как обстоят дела в его команде с выплатой зарплат в условиях пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что в "Ворскле" срежут зарплаты на 50 процентов – но тогда речь шла о руководящих менеджерах клуба, а не футболистах.

"Еще никто не говорил, что будут урезать, но нам просто ее не дают пока, – заявил форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач. – Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю насчет этого. Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Про урезание речь не идет, пока что. Дай Бог, чтобы все было хорошо в клубе в дальнейшем"

Владислав Кулач / Фото: AFP

"Я надеюсь, что все-таки чемпионат Украины доиграют, пусть без болельщиков, но это все-равно будет лучше, чем вообще его прекратят, – добавил Владислав Кулач. – Досрочное завершение? Как по мне, тогда лучше результат вообще аннулировать, чем закончить так. Это мое мнение, потому что чемпионат недоигран и может случиться все что угодно. Команда на шестой позиции может занять и второе-третье место, знаете"

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Смотрите, как забивает ворсклянин Кулач

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Ранее появилась информация, что"Динамо" договорилось с игроками о сокращении зарплат на 50 процентов. По неофициальным данным, в случае возобновления чемпионата и Кубка Украины сокращенная сумма может пойти на премиальные за выигрыш кубкового турнира.

Также мы писали, что Роналду и его партнерам по "Ювентусу" срезали зарплату на 90 млн евро. Криштиану и его одноклубники согласились пойти навстречу туринскому клубу в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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