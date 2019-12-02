Уже известен обладатель "Золотого мяча": в интернет слили результаты голосования

Золотой мяч / Фото: Twitter

По всему миру активно спорят о будущем обладателе "Золотого мяча". Борьба идет снова только между двумя футболистами, но на этот раз в гонке учувствует Лионель Месси и Вирджил ван Дейк.

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Аргентинский форвард мчит к рекордной шестой награде. Если верить сливу, который появился в сети, то как раз Месси и возьмет главный индивидуальный приз.

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На изображении видно, что Лионель Месси с впечатляющими 446 очками занимает первую строчку, а ван Дейк расположился втором месте с 382. Роналду всего лишь четвертый. В пятерку также вошли еще двое представителей "Ливерпуля" – Салах и Мане.

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Как сообщалось ранее, "Золотой мяч" достанется Месси – испанские СМИ узнали о визите журналистов France Football в Барселону. По информации источника, они поставили в известность Лео о том, что именно он станет обладателем главной индивидуальной награды в футболе.

Хотя, напомним, в СМИ появилась и другая информация. Якобы в голосовании на "Золотой мяч" Роналду опередил ван Дейка.

Смотрите, как забивает Лионель Месси за "Барселону":

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