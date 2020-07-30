"В целях безопасности": названа причина, по которой Луческу поселится на базе "Динамо"

Тем не менее киевский клуб занимается поисками личного жилья для румынского тренера в столице Украины и ее окрестностях

В СМИ прозвучала причина, по которой новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу первое время будет жить на базе столичного клуба в Конче-Заспе. Накануне мы писали, что Луческу поселится на базе как минимум на две следующие недели. Напомним, в распоряжении ее постояльцев – баня, бассейн, бильярд и оранжерея.

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Как сообщает Sport.ua, 75-летний румынский специалист Мирча Луческу будет проживать на загородной базе "бело-синих" в Конче-Заспе в целях безопасности. Параллельно клуб будет заниматься поисками личного жилья для тренера в столице и ее окрестностях.

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что в Румынии волнуются за безопасность Луческу после заявления ультрас "Динамо". Фанаты киевского клуба пообещали тренеру "теплый" прием и сложные условия для работы, отметив в своем обращении к Мирче: "Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере".

Добавим, что на днях Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо", заявив, что "не может работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас". Однако владельцы киевского клуба отставку румынского специалиста не приняли, и он остался наставником "бело-синих".

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