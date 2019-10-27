В Хорватии вратарь убежал праздновать гол и за это поплатился

Антонио Ежина / Фото: Instagram

Матч 13-го тура чемпионата Хорватии надолго запомнится болельщикам и многим футболистам. На поле встречались "Хайдук", занимающий первое место в таблице, и "Славен Белупо", идущий на последнем.

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Во втором тайме поединка игрок гостей издали перебросил мяч через вратаря. Но голкипер "Хайдука" в прыжке отбил мяч и воротах оказался вратарь, но не мяч, который линию ворот не пересек.

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Тем не менее, игроки "Славена" остановились, празднуя гол. Хозяева провели стремительную атаку. Йосип Юранович отправил мяч в пустые ворота 2:0.

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Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

А "Александрия" разошлась миром с "Сент-Этьеном", заработав первые в истории выездные очки. Видео голов и обзор матча "Сент-Этьен" – "Александрия" 1:1 уже есть на нашем сайте.

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