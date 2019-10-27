Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Хорватии вратарь убежал праздновать гол и за это поплатился

27 октября, 11:44

Наверное, самый легкий гол для игроков "Хайдука"

Антонио Ежина

Антонио Ежина / Фото: Instagram

Матч 13-го тура чемпионата Хорватии надолго запомнится болельщикам и многим футболистам. На поле встречались "Хайдук", занимающий первое место в таблице, и "Славен Белупо", идущий на последнем.

Читайте также: вратарь Сан-Марино совершил самую нелепую ошибку, которая могла произойти в футболе

Во втором тайме поединка игрок гостей издали перебросил мяч через вратаря. Но голкипер "Хайдука" в прыжке отбил мяч и воротах оказался вратарь, но не мяч, который линию ворот не пересек.

Реклама

Тем не менее, игроки "Славена" остановились, празднуя гол. Хозяева провели стремительную атаку. Йосип Юранович отправил мяч в пустые ворота 2:0.

Кстати, вратарь "Ренна" вошел в историю Лиги Европы. Пепе Боне самый молодой вратарь в истории Лиги Европы.

В тренде
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
"Динамо" vs "Копенгаген"

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

А "Александрия" разошлась миром с "Сент-Этьеном", заработав первые в истории выездные очки. Видео голов и обзор матча "Сент-Этьен" – "Александрия" 1:1 уже есть на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Хорватии Хайдук Сплит

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины
Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...