В команду недели Лиги чемпионов попали три игрока команды, вылетевшей с турнира

Наибольшее представительство в сборной недели у "Ливерпуля"

Фото: AFP

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В команду вошли четыре представителя "Ливерпуля", по три игрока из "Барселоны" и "Манчестер Сити" и один футболист "Тоттенхэма".

Отметим, что на награду лучшему игроку недели претендуют Маттейс де Лихт ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Сборная недели Лиги чемпионов:

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – "Ливерпуль"), Жорди Альба ("Барселона")

Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Сон Хын-Мин ("Тоттенхэм")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Напомним, вчера "Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Тоттенхэм", но по сумме двух матчей не прошел дальше. Арбитр встречи после использования системы VAR не заметил игру рукой Фернандо Льоренте во время третьего забитого мяча, а затем с помощью все того же VAR отменил гол "Сити".

А 16 апреля "Ювентус" уступил на своем поле "Аяксу" (1:2) и по сумме двух матчей – 1:1 в Амстердаме – завершил выступление в турнире.

Напомним, что "Ливерпуль" и в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов не оставил никаких шансов "Порту", разгромив португальских "драконов" на их поле со счетом 4:1. Победа мерсисайдцев по сумме двух встреч оказалась более чем убедительной – 6:1.

Последним полуфиналистом стала "Барселона" разгромившая дома "Манчестер Юнайтед" 3:0 после неубедительной победы на выезде. Героем встречи стал Лионель Месси, забивший два мяча за четыре минуты.

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