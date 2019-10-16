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В последний раз такое случилось еще до Второй мировой: смотрите обзор матча Лихтенштейн – Италия

16 октября, 10:31

"Скуадра Адзурра" выиграла девять поединков кряду. Но этому рекорду Роберто Манчини предпочел бы другой

Сборная Италии

Сборная Италии / Фото: Reuters

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Разгромив на выезде Лихтенштейн со счетом 5:0, сборная Италии под руководством Робертом Манчини выиграла девятый поединок кряду. Это повторение рекорда "Скуадры Адзурры", установленного в 1938-39 годах, еще до Второй мировой, при Витторио Поццо. Накануне Гибралтар забил Хочолаве первые голы в отборе Евро-2020.

Обзор матча Лихтенштейн – Италия (0:5)

Под руководством Поццо сборная Италии в свое время обыграла Бельгию, Югославию, Норвегию, Францию, Бразилию, Венгрию, Швейцарию, снова Францию и Германию. В ту легендарную серию вошел и весь чемпионат мира-1938, где итальянцы в финале одолели венгров – 4:2. В свою очередь, победы Роберто Манчини начались в ноябре 2018-го в противостоянии со сборной США. Далее итальянская команда обыграла Финляндию, Лихтенштейн, Грецию, Боснию и Герцеговину, Армению, а также по второму кругу Финляндию, Грецию и Лихтенштейн. При этом "адзурри" забили 25 голов, а пропустили только три.

"Повторить этот рекорд приятно, но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выигрыш двух чемпионатов мира!" – заявил после 5:0 с Лихтенштейном наставник итальянцев Роберто Манчини

Лихтенштейн – Италия – 0:5
Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82
Лихтенштейн: Бюхель – Кауфманн, Геппель, Хофер, Рехштайнер, Бюхель – Хаслер, Польверино (Фрик, 56), Саланович, Губсер (Фрик, 63) – Йылдыз (Вольфингер, 83)
Италия: Сиригу – Ди Лоренцо, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини – Верратти, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Грифо, Кристанте, Бернардески (Тонали, 74) – Белотти
Предупреждения: Рехштайнер – Тонали

Турнирное положение в группе J

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ880025-324
2 ФИНЛЯНДИЯ850312-815
3 АРМЕНИЯ831413-1510
4 БОСНИЯ831417-1410
5 ГРЕЦИЯ82249-138
6 ЛИХТЕНШТЕЙН80262-252

Напомним, на Евро-2020 досрочно вышли шесть сборных – помимо Италии и Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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сборная Италии Евро-2020 Роберто Манчини сборная Лихтенштейна

Источники: Football.ua , Сегодня|Спорт

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