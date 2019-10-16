В последний раз такое случилось еще до Второй мировой: смотрите обзор матча Лихтенштейн – Италия

Разгромив на выезде Лихтенштейн со счетом 5:0, сборная Италии под руководством Робертом Манчини выиграла девятый поединок кряду. Это повторение рекорда "Скуадры Адзурры", установленного в 1938-39 годах, еще до Второй мировой, при Витторио Поццо. Накануне Гибралтар забил Хочолаве первые голы в отборе Евро-2020.
Обзор матча Лихтенштейн – Италия (0:5)
Под руководством Поццо сборная Италии в свое время обыграла Бельгию, Югославию, Норвегию, Францию, Бразилию, Венгрию, Швейцарию, снова Францию и Германию. В ту легендарную серию вошел и весь чемпионат мира-1938, где итальянцы в финале одолели венгров – 4:2. В свою очередь, победы Роберто Манчини начались в ноябре 2018-го в противостоянии со сборной США. Далее итальянская команда обыграла Финляндию, Лихтенштейн, Грецию, Боснию и Герцеговину, Армению, а также по второму кругу Финляндию, Грецию и Лихтенштейн. При этом "адзурри" забили 25 голов, а пропустили только три.
"Повторить этот рекорд приятно, но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выигрыш двух чемпионатов мира!" – заявил после 5:0 с Лихтенштейном наставник итальянцев Роберто Манчини
Лихтенштейн – Италия – 0:5
Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82
Лихтенштейн: Бюхель – Кауфманн, Геппель, Хофер, Рехштайнер, Бюхель – Хаслер, Польверино (Фрик, 56), Саланович, Губсер (Фрик, 63) – Йылдыз (Вольфингер, 83)
Италия: Сиригу – Ди Лоренцо, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини – Верратти, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Грифо, Кристанте, Бернардески (Тонали, 74) – Белотти
Предупреждения: Рехштайнер – Тонали
Турнирное положение в группе J
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|8
|8
|0
|0
|25-3
|24
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|8
|5
|0
|3
|12-8
|15
|3
|АРМЕНИЯ
|8
|3
|1
|4
|13-15
|10
|4
|БОСНИЯ
|8
|3
|1
|4
|17-14
|10
|5
|ГРЕЦИЯ
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|8
|0
|2
|6
|2-25
|2
Напомним, на Евро-2020 досрочно вышли шесть сборных – помимо Италии и Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.
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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".
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