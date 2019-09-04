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В России снова умер спортсмен: 19-летняя футболистка скончалась во время тренировки по MMA

4 сентября, 21:13

В прошлом сезоне погибшая футболистка становилась чемпионкой Московской области по мини-футболу

/ Фото: AFP

Защитник женского футбольного клуба "Подольчанка" Полина Кобзева скончалась во время тренировки по смешанным единоборствам. Сообщается, что несчастный случай с 19-летней спортсменкой произошел 31 августа в Москве. На момент трагедии Кобзева не тренировалась с "Подольчанкой" уже два месяца.

В прошлом сезоне погибшая футболистка становилась чемпионкой Московской области по мини-футболу.

Ранее мы писали, что в аннексированном Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Позже появились подробности смерти российских спортсменок в Крыму.

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Также сообщалось, что в России погиб хоккеист после драки в кафе. После драки потерпевший обратился за помощью в больницу, но спасти спортсмена не удалось.

Ранее мы писали, что в России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге. Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек.

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Фото: David B. Gleason / Flilckr

Добавим, что исчезнувшая единственная испанская призерка зимней Олимпиады найдена мертвой. Знаменитая горнолыжница Бланка Фернандес Очоа пропала еще 23 сентября.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко

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Источник: Sportbox

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