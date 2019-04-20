В составе "Манчестер Сити" впервые забил футболист 2000 года рождения

Фоден стал третьим в списке самых молодых автором голов в составе "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден открыл счет в матче 35-го тура Премьер-лиги с "Тоттенхэмом". 18-летний хавбек отличился на 5-й минуте встречи после скидки головой от форварда Серхио Агуэро на пустые ворота. Смотреть "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" можно в прямом эфире.

Фоден проводит 17-й матч в чемпионате Англии. Это его первый мяч в лиге. Он стал первым автором гола "Ман Сити" в АПЛ, родившимся в 2000 году.

Моложе Фодена (18 лет и 327 дней) были лишь два игрока, забивавшие в чемпионате за клуб из Манчестера – Дэниэл Старридж (18 лет и 151 день) и Майка Ричардс (18 лет и 98 дней).

Отметим, что самым молодым автором забитого гола в Премьер-лиге является форвард "Фулхема" Райан Сессеньон. В октябре прошлого года он поразил ворота "Кардиффа" в возрасте 18 лет пять месяцев и 2 дня. Он же стал первым игроком 2000 года рождения, забившим в чемпионате Англии.

Отметим, что в стартовом составе "Манчестер Сити" вышел украинец Александр Зинченко. Он полностью восстановился от травмы, из-за которой пропустил пять предыдущих матчей "Сити".

Кстати, ранее мы сообщали, что украинец Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире. Наш футболист попал в топ игроков в возрасте до 23 лет.

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