В Суперкубке УЕФА за "Челси" играл футболист с ошибкой на футболке

Жоржиньо / Фото: Instagram

В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" состоялся матч за первый еврокубковый трофей в сезоне: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сражался с обладателем кубка Лиги Европы "Челси" за Суперкубок УЕФА. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте.

"Ливерпуль" – "Челси": видео всех голов и серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

В этом поединке была замечена мелкая оплошность, которую допустили организаторы. Полузащитник лондонцев Жоржиньо вышел на матч в форме с опечаткой в его фамилии. На футболке игрока было написано Jorghino, а не Jorghinho.

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Напомним, что 120 минут игрового времени в Стамбуле завершились вничью – 2:2. И судьба трофея в английском евродерби определялась в серии пенальти. В итоге удачливее оказался "Ливерпуль", выиграв трофей.

Также добавим, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживала поединок "Ливерпуль" – "Челси" француженка Стефани Фраппар, в июле работавшая в финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.

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