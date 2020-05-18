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Видео голов матча "Унион" – "Бавария": "сухая" победа мюнхенцев с пинком для тренера

18 мая, 08:32

Олег Люлька

Лидер Бундеслиги легко взял три очка в Берлине, при этом коучу команды досталось от собственного игрока

Первый матч возобновленной Бундеслиги, в котором "Бавария" обыграла в Берлине "Унион" 2:0, ознаменовался для мюнхенского клуба рекордом. За 16 поединков под руководством Ханса-Дитера Флика "Бавария" забила 50 голов, чего раньше никто в немецком чемпионате не добивался. Напомним, победу мюнхенцам в дебютной игре после паузы, связанной с пандемией коронавируса, принесли мячи Левандовски и Павара.

Видео голов матча "Унион" – "Бавария" (0:2)

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После 26 туров чемпионата Германии "Бавария" возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. На четыре пункта от мюнхенцев отстает дортмундская "Боруссия".

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Как мы писали ранее, лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад. Знаменитый футболист во время пандемии придумал необычную альтернативу традиционному рукопожатию.

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Также сообщалось, что дабы защититься от коронавируса, "Бавария" воспользовалась военным аэродромом. Лидеры немецкого футбольного чемпионата пытаются свести до минимума риск заражения команды.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Германии Бавария Унион Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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