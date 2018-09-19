"Ворскла" отправилась в Лондон на стартовый матч в Лиге Европы

Полтавская "Ворскла" отправилась в Лондон на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против местного "Арсенала". Поединок состоится 20 сентября на стадионе "Эмирейтс". Начало матча – в 22:00. Самолет с полтавской командой вылетел сегодня утром и преодолел воздухе более 2700 километров.

В Лондон коуч "бело-зеленых" Василий Сачко взял с собой таких исполнителей:

Вратари: Шуст, Ткаченко, Резник

Защитники: Сапай, Артур, Гиоргадзе, Даллку, Мартыненко, Пердута

Полузащитники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахидзе, Кравченко, Мысык, Одарюк, Ребенок, Сак, Скляр, Шарпар

Нападающие: Сергийчук, Коломоец, Кулач, Карека

Кстати, "Ворскла" начала продавать билеты на домашние матчи Лиги Европы. Цена одного пропуска на игру от 300 гривен.

Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" смотреть онлайн можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.