"Ворскла" отправилась в Лондон на стартовый матч в Лиге Европы

Сегодня, 15:59

Полтавчанам предстоит сыграть против именитого "Арсенала"

Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Фото ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" отправилась в Лондон на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против местного "Арсенала". Поединок состоится 20 сентября на стадионе "Эмирейтс". Начало матча – в 22:00. Самолет с полтавской командой вылетел сегодня утром и преодолел воздухе более 2700 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лондон коуч "бело-зеленых" Василий Сачко взял с собой таких исполнителей:

Вратари: Шуст, Ткаченко, Резник

Защитники: Сапай, Артур, Гиоргадзе, Даллку, Мартыненко, Пердута   

Полузащитники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахидзе, Кравченко, Мысык, Одарюк, Ребенок, Сак, Скляр, Шарпар      

Нападающие: Сергийчук, Коломоец, Кулач, Карека

Кстати, "Ворскла" начала продавать билеты на домашние матчи Лиги ЕвропыЦена одного пропуска на игру от 300 гривен.

Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" смотреть онлайн можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Лига Европы, Арсенал Лондон, Ворскла Полтава

Вы сейчас просматриваете новость ""Ворскла" отправилась в Лондон на стартовый матч в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Ворскла"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Александр Мокин. Фото ФК "Астана"

"Играли с соперниками посильнее": игрок "Астаны" унизил "Динамо" перед матчем Лиги Европы

17 Сентября, 20:07

Футболист клуба из Казахстана считает, что они имеют шансы на выход из группы

Футбол

Фото ФК "Астана"

Пока без Григорчука, но с главным бомбардиром: с кем предстоит сыграть "Динамо" в Лиге Европы

17 Сентября, 10:40

Динамовцы стартуют в Лиге Европы с домашнего матча против "Астаны"
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

"Тренеришка" после Венгера: представляем первого соперника "Ворсклы" в Лиге Европы

17 Сентября, 10:24

"Ворскла" возвращается в еврокубки и первым делом отправится в Лондон

Футбол

Унаи Эмери. Фото AFP

Тренер "Арсенала" запретил разговаривать на иностранных языках в клубе, где всего пять англичан

16 Сентября, 13:59

Унаи Эмери хочет еще больше сплотить команду

Новости

"Карпаты" проиграли "Ворскле", пропустив гол на последней минуте. Фото ФК "Карпаты"

"Ворскла" на выезде вырвала победу в матче с "Карпатами"

15 Сентября, 19:18

Гол Ардина Даллку на добавленных минутах принес три очка команде из Полтавы

Новости

Полтавские болельщики. Фото ФК "Ворскла"

"Ворскла" продает билеты на матч с "Зарей" по 5 гривен

13 Сентября, 12:38

Поединок чемпионата Украины состоится в День города
Загрузка...