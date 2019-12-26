Вот поэтому он стоит 200 миллионов: Мбаппе больше всех забил в чемпионате Франции в 2019 году

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Французская Лига 1 опубликовала статистические данные уходящего 2019 года. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в календарном году. По итогам года форвард отметился 31 голом. Также Мбаппе стал лидером по числу касаний в чужой штрафной площади (263). Ранее мы писали, что 20-летний наследник Пеле второй год подряд признан лучшим футболистом Франции.

Ранее Мишель Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, главной звездой следующих десяти лет будет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Отметим, что Transfermarkt.com повесил на француза наибольший ценник среди всех игроков – 200 миллионов евро.

Лучшим ассистентом Лиги 1 по итогам года стал аргентинский полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария, который отдал 12 результативных пасов. Напомним, что еще один лидер парижан Эдинсон Кавани согласовал условия своего переезда в Мадрид. "Атлетико" готово платить уругвайскому форварду кругленькую сумму.

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А вот дела у главной звезды клуба Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с бразильцем впервые в карьере.

Добавим, что больше всех голевых моментов создал полузащитник "Марселя" Валентин Ронье (90). Лидером по количеству обводок стал игрок "Ниццы" Юсеф Аталь (98). Больше всех сейвов совершил вратарь "Ниццы" Вальтер Бенитес (124).

Смотрите, как "ПСЖ" громит своих соперников в Кубке Франции:

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