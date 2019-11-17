Возвращение блудного Поля: Роналду дал согласие на переход Погба в "Ювентус"

Туринцы уже отправили на переговоры в Манчестер своего спортивного директора

Поль Погба / Фото: AFP

Португальский лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил приобретение клубом француза Поля Погба. Об этом сообщил ресурс El Desmarque. Ранее мы писали, что партнеры по "Манчестер Юнайтед" доводили Роналду до слез.

Туринцы готовы хоть завтра купить полузащитника. Даже больше – в Манчестер уже прилетел спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи. В сделку по переходу Погба в "Ювентус" может войти хорватский форвард Марио Манджукич, изъявлявший желание перейти в "Манчестер Юнайтед".

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"Красные Дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась за последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в МЮ.

Мы уже сообщали, что приютить изгоя МЮ Погба хочет "Реал" – наставник мадридского клуба Зинедин Зидан рассчитывал увидеть Поля в своей команде. Игрок и тренер даже пересекались в Дубае, но по словам Зидана, встреча была случайной.

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