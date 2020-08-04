Вратаря досрочно отстранили от футбола за договорняк, в котором он отразил пенальти

Троих игроков сборной Лаоса пожизненно отстранили от футбола за участие в договорном матче Лаос – Гонконг (0:4) в 2017 году. Интересно, что среди этой тройки оказался вратарь Тхипхонехай Интавонгса, который в той встрече отразил пенальти. Но чиновники Азиатской конфедерации футбола посчитали, что этого недостаточно, чтобы доказать свою невиновность, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее мы писали, что клуб украинца в Польше оштрафовали за участие в договорных матчах 16-летней давности. Следующий сезон "Краковия" начнет с минус пять очков в активе. В составе команды выступает украинский полузащитник Алексей Дитятьев.
Ранее мы писали, что сразу 20 участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы. Следствие доказало участие игроков как минимум в 16 встречах с фиксированным результатом.
Также мы писали, что 20 украинцев пожизненно отстранили от футбола после скандала с "договорняками" в Армении. В скандале были замешаны футболисты и тренеры из Украины.
Позже один из фигурантов скандала высказал свою версию событий в Армении. "Нас казнили без доказательств", – возмущался украинский тренер ереванского "Локомотива" Сергей Литовченко. Он назвал случившееся провокацией, призванной не пустить его команду в армянскую Высшую лигу.
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