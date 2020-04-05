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Вслед за "Спартаком": "Динамо" договорилось с игроками о снижении зарплат

5 апреля, 16:36

Богдан Юрков

Футболисты команды получат меньше денег, чем прописано в контрактах, за март и апрель

Московское "Динамо", занимающее шестое место в российской Премьер-лиге, договорилось со своими футболистами о снижении зарплат. Речь идет о сокращении на 20 процентов выплат за март и на 40 процентов – за апрель. Такое решение связано с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы рассказывали, что в связи с ситуацией с коронавирусом на сокращение зарплат согласились игроки "Спартака".Во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса футболисты этой московской команды будут получать на 40 процентов меньше денег, чем прописано в их контрактах.

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Отметим, что с сокращением зарплат согласны далеко не все футболисты в мире. Например, резко против урезания зарплат футболистов выступил англичанин Уэйн Руни. "Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестер или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но тут внезапно абсолютно всех игроков просят отказаться от 30% зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?", – негодует Руни.

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зарплаты чемпионат России Динамо Москва коронавирус

Источник: Championat.ru

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