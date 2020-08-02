"Текущая локация – планета Земля": как приземлился космический корабль Crew Dragon (видео)

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео, как космический корабль Crew Dragon приземляется в Мексиканском заливе.

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Корабль накануне отстыковался от Международной космической станции и находился на орбите, а сегодня около 20:26 по Киеву на корабле включили двигатели, которые помогли Crew Dragon спуститься с орбиты. Около 21:45 по киевскому времени аппарат стал виден в атмосфере Земли:

После этого у Crew Dragon открылись четыре основных парашюта. Место посадки корабля зависело от погодных условий. По словам специалистов NASA, погода сегодня способствовала благополучному приземлению:

"Спасибо за полет SpaceX. Текущая локация – планета Земля. В 14:48 (21:48 по Киеву) астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен приземлились на воду. Так состоялось первое приводнение американского космического корабля с экипажем впервые за 45 лет", – подписали в агентстве видео приземления:

После этого к астронавтам устремились команды спасения, чтобы вытащить их из воды. Говорят, астронавты чувствуют себя хорошо:

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Также команды спасения забрали с воды парашюты, на которых приводнялся "Дракон":

А так капсулу доставали из воды. Также проверили, чтобы на воде не осталось возможных ядовитых веществ, которые могли вытечь из корабля:

30 мая SpaceX и NASA отправили в космос двух астронавтов на корабле Crew Dragon. Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого были люди. Когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

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