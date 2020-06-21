"Зинченко научил?": Коноплянку потроллили за сломанную букву "Х" во время празднования чемпионства

Во время эмоционального празднования "Шахтером" чемпионского титула не обошлось без курьезного момента

Бывший ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков потроллил вингера донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянку, который во время эмоционального празднования чемпионства "горняков" на поле НСК "Олимпийский" слегка повредил реквизит, а именно отломил кусочек буквы "Х" в названии клуба.

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Напомним, накануне "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, обыграв "Александрию" со счетом 3:2. Свой вклад в чемпионскую победу "горняков" сделал и Евгений Коноплянка, который после выхода на замену отметился голевой передачей на Тете.

После финального свистка, празднуя свое первое в карьере чемпионство Украины, Евгений Коноплянка так энергично прыгал, оперевшись на большую картонную букву "Х", что та под весом футболиста чуть проломилась. Однако вингер "горняков" быстро сориентировался и вернул отломанный кусочек назад.

Коноплянка, "Шахтер", чемпионство Видео: Канал Футбол

"Зинченко, ты научил?" – в шутку спросил Бедняков в своих Instagram-сторис, оценив тот факт, что Коноплянка попытался оперативно исправить положение.

Напомним, в 2018 году Зинченко уронил чемпионский кубок во время празднования с "Манчестер Сити". Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал. Но Зинченко повезло: трофей тут же поставили на место без единой царапинки.

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

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