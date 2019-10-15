"Я свое обещание держу": первые слова охрипшего Шевченко после победы над Роналду и выхода на Евро-2020

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией 2:1, которая вывела Украину на Евро-2020. "Сине-желтым" достаточно было не проиграть, но они перевыполнили эту задачу, сокрушив в Киеве действующих чемпионов Европы.

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- В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину, – заявил Андрей Шевченко. – Я пообещал, что команда квалификацию пройдет и мы поедем на Евро... Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун. Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них.

Мы открыли двери, Украина знает, что делается в команде, что ребята действительно переживают. Приезжают, отдаются до конца. Думаю, если всегда с таким отношением каждый будет приезжать, поддержка всегда будет.

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Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел одиннадцать львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать.

Обзор первого тайма матча Украина – Португалия

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Обзор второго тайма матча Украина – Португалия

- Ключевой момент матча?

- Пенальти. И удаление Тараса Степаненко.

- Было пенальти?

- Давайте так: ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали. Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли. Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов.

Во втором тайме... Мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно. К сожалению, за 15 минут до конца Степаненко получил красную и пенальти. Не хочу даже разбирать этот момент. Для меня это в прошлом, больше не спрашивайте. Не хочу влазить туда, – заключил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Как мы писали ранее, Шева круто изменил схему выплат премий, что стало одной из причин успехов сборной Украины. Прежде футболисты национальной команды получали призовые после каждого успешного матча. Однако Шевченко настоял на том, чтобы игрокам упали премиальные на карточку лишь после выполнения глобальной турнирной задачи – выхода в финальную часть Евро-2020, тем самым сохранив мотивацию подопечных на весь отборочный цикл.

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