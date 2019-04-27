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"Я живу с родителями": футболист российского "Анжи" рассказал, как выживает без зарплаты

27 апреля, 11:11

Некогда один из самых богатых футбольных клубов России находится на грани исчезновения

Гамид Агаларов. Фото ФК "Анжи"
Гамид Агаларов. Фото ФК "Анжи".

18-летний нападающий "Анжи" Гамид Агаларов рассказал о том, как команда ведет борьбу за выживание в условиях финансовых проблем. Махачкалинский "Анжи" с самого начала сезона испытывает серьезные финансовые трудности. Некогда один из богатейших клубов России находится на грани исчезновения. Из-за отсутствия стабильного финансирования футболисты не получают зарплату в полном объеме уже около восьми месяцев, то есть фактически весь сезон. Хотя даже совокупный оклад нынешнего состава далек от зарплаты одного Самюэля Это’О времен его выступления в Дагестане.

"В первую очередь, мы профессионалы. Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы", – говорит Гамид Агаларов.

Тренер "Анжи" говорил, что команда не получает зарплату восемь месяцев. "Это не совсем так. Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы", – объясняет Агаларов.

"Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать", – рассказал футболист "Анжи" и юношеской сборной России.

Напомни, что на финишную прямую выходят футбольные чемпионаты "Большой пятерки":

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Тег чемпионат России, Анжи Махачкала

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