Ягодицы невесты Роналду на "дистанционном управлении": тверк Джорджины Родригес взорвал Сеть

Возлюбленная 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду испанка Джорджина Родригес взорвала соцсети невероятно эротическим тверком в своем исполнении, который опубликовала у себя в Instagram. Во время съемок видео аэробной тренировки девушки, Джорджина сперва принялась соблазнительно вибрировать отдельно правой ягодицей, затем – отдельно левой ягодицей, которые поочередно приводились испанкой в движение словно радиоуправляемые. Таким образом невесте Роналду, недавно поразившей формами в образе монашки, снова удалось свести с ума своих интернет-поклонников.
"Когда хочется подурачиться во время тренировки", – подписала эротическое видео Джорджина Родригес
"Божественна", – пишут ей фолловеры
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Ранее невеста Роналду рассказала, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине. Причина – в том, что Джорджина привыкла заниматься спортом, когда нападающего "Ювентуса" нет дома.
А недавно Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду. Пышногрудая невеста португальского нападающего "Ювентуса" умеет заинтриговать.
Смотрите, чем Роналду и Джорджина занимаются в свободное время
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