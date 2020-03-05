Ярмоленко пропустит дерби с "Арсеналом": названа новая дата возвращения украинца

Камбэк украинского вингера "Вест Хэма", в лучшем случае, состоится 15 марта в матче с "Вулверхэмптоном"

Возвращение в строй украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко после травмы бедра, полученной еще в конце прошлого года, снова откладывается. Как сообщает портал Football.London, новой датой камбэка футболиста является теперь 15 марта. Ранее Ярмоленко ждали увидеть в деле 7 марта.

Это означает, что 30-летний Ярмоленко, получающий самую большую зарплату в "Вест Хэме" (свыше 7 млн евро в год), пропустит выездное дерби с "Арсеналом" 7 марта. При этом под вопросом – его участие в домашней игре с "Вулверхэмптоном" 15-го числа.

Напомним, на днях Ярмоленко провел секретный матч против Моуринью. Игра на базе "молотобойцев" с "Тоттенхэмом" носила неофициальный статус. Андрей провел на поле 60 минут.

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Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

После того спарринга тренера "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что Ярмоленко еще не готов к выходу на поле в официальных матчах. "Он все еще немного испытывает дискомфорт в бедре, поэтому пока не присоединяется к основному составу. Но он уже близок к этому", – говорил наставник "молотобойцев", которые с двумя другими клубами делят третье снизу место в турнирной таблице чемпионата Англии, предусматривающее вылет в Чемпионшип.

Смотрите, как Ярмоленко ранее забивал за "Вест Хэм"

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