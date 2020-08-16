"Ювентус" хочет продать лучшего игрока чемпионата Италии за 100 миллионов евро

За счет продажи аргентинского форварда Дибалы туринцы намерены выручить деньги на усиление для нового тренера

Руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с продажей аргентинского форварда Пауло Дибалы в нынешнее трансферное окно, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, туринский клуб может продать нападающего за 90-100 млн евро, чтобы выручить средства на усиление состава команды уже новым тренером "Ювентуса" Андреа Пирло.

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Несмотря на то, что по итогам минувшего сезона Дибала был признан лучшим игроком чемпионата Италии, новый наставник туринцев Андреа Пирло не считает аргентинца неприкасаемым, поэтому клуб может с ним расстаться. Действующий контракт Пауло Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

Пауло Дибала. Фото REUTERS/Jennifer Lorenzini

Напомним, что Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо". Сумма того трансфера составила 40 млн евро. В прошедшем чемпионате Италии 26-летний форвард забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач, поспособствовав завоеванию туринцами чемпионства своей страны.

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Однако при этом в Лиге чемпионов "Ювентус" вылетел уже на стадии 1/8 финала, по сумме двух встреч сенсационно уступив французскому "Лиону". После этого в отставку ушел прежний коуч туринцев Маурицио Сарри.

Отметим, что неопределенной остается и дальнейшая судьба главной звезды чемпионов Италии. Как мы писали ранее, "Ювентус" хочет избавиться от Роналду, так как слишком сложно стало тянуть его зарплату.

Смотрите, как "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов

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