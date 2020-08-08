"Ювентус" официально подтвердил увольнение Сарри, после позора выписав ему благодарность

На должность нового тренера туринцев рассматривают пять кандидатов, включая Зидана, Почеттино и Гасперини

Информация об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера "Ювентуса" получила официальное подтверждение со стороны туринского клуба. 61-летнему наставнику не простили вылета от "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов, который случился накануне.

"Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности тренера первой команды, – говорится в сообщении на официальном сайте туринского клуба. – Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", завоевав для клуба девятый подряд Скудетто и добившись при этом кульминации личного тренерского пути, выиграв все дивизионы итальянского футбола"

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Маурицио Сарри / Фото: Reuters

Напомним, накануне "Ювентус" обыграл на своем поле "Лион" 2:1, оба мяча у чемпионов Италии забил Роналду, но из-за выездного поражения во Франции со счетом 0:1 туринцы в очередной раз выбыли из борьбы за главный еврокубковый трофей.

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Ранее мы писали, что "Ювентус" рассматривает пять кандидатов на смену Сарри. Среди них – Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини.

Смотрите, как "Лион" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

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