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"Ювентус" готов потратить сумасшедшую сумму ради покупки Неймара

20 августа, 11:12

В клубе не пожалеют денег на бразильца

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" Неймар может перейти в "Ювентус". Туринский клуб готов предложить 27-летнему бразильцу зарплату в размере 37 миллионов евро за сезон.

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Отмечается, что столько же футболист получает во Франции. Спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи уже контактировал со своим коллегой Леонардо.

Помимо "Ювентуса", на Неймара также претендуют "Барселона" и "Реал". Переговоры с каталонским клубом зашли в тупик, а мадридский коллектив взял кредит, чтобы перехватить у прямых конкурентов бразильского игрока.

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Кстати, ранее в сети появились слухи, что бразильцу понадобится повторная операция или пересадка кости: неутешительный вердикт для Неймара озвучили медики "ПСЖ".

Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара. Также мы писали, что болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба.

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псж Неймар Ювентус

Источник: El Mundo Deportivo

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