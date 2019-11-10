"Ювентус" – "Милан": кто же забьет, по мнению букмекеров – Криштиану или Кшиштоф

Аналитики единогласно ставят на "Старую Синьору" и ее лучшую оборону в Серии А

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста / Фото: Reuters

У туринского "Ювентуса" и "Милана" всегда есть, что делить – на то они и гранды. Даже сегодня, когда туринцы лидируют в турнирной таблице без единого поражения, а "россо-нери" идут 13-ми с четырьмя победами в 11 матчах. Ведь в таких принципиальных встречах никто не обращает внимание на то, что было "до" и оставляет на поле всего себя. Мы проведем онлайн матча "Ювентус" – "Милан" на стадионе "Альянц"с поминутным комментарием событий на поле, фото и видео самых интересных и важных эпизодов.

При нынешнем раскладе мало кого удивит, что букмекеры считают фаворитом матча именно "Ювентус". На победу туринцев стоит коэффициент 1.44, менее реальная вера в ничейный исход – 4.33, а вот победа "Милана" не то, чтобы их области фантастики, но вполне себе станет сенсацией – 7.5. Ранее мы сообщали, где смотреть "Ювентус" – "Милан".

Самый популярный исход 1:0 и 2:0 в пользу туринского гранда – ставки принимаются с одинаковым показателем 6.0. То есть, в атакующую мощь "россо-нери" аналитики не верят. И это вполне справедливо, ведь в чемпионате Италии они забили лишь 11 мячей, а у "бьянко-нери" пока что самая надежная оборона в Серии А – лишь девять пропущенных голов.

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Первым должен забить лучший бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду, чье участие в матче было под вопросом из-за небольшого повреждения. А в целом на то, что португалец распишется в воротах "Милана" коэффициент 1.91. У гостей главным голеадором является Кшиштоф Пентек – три гола в 11 матчах текущего чемпионата. Вероятность его мяча – 3.7. Ранее мы писали, что звездный Златан Ибрагимович возвращается из США в Милан.

Смотрите как Кшиштоф Пентек забивал в Серии А "Лечче"

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