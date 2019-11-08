"Ювентус" сыграет с "Миланом" и другие матчи чемпионата Италии

Все матчи 11-го тура Серии А

Голы Роналду и Пьянича принесли туринцам победу / Фото: Reuters

В Италии стартует 11-й тур внутреннего первенства. Центральная встреча пройдет в Турине, где "Милан" сыграет с "Ювентусом".

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Другой лидер чемпионата Интер примет у себя дома "Верону".

8 ноября, пятница

21:45 "Сассуоло" – "Болонья"

9 ноября, суббота

16:00 "Брешия" – "Торино"

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19:00 "Интер" – "Верона"

21:45 "Наполи" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 1"

10 ноября, воскресенье

13:30 "Кальяри" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 2"

16:00 "Лацио" – "Лечче"

16:00 "Сампдория" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 2"

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16:00 "Удинезе" – "СПАЛ"

19:00 "Парма" – "Рома"

21:45 "Ювентус" – "Милан" ТВ: "Футбол 2"

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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