"Ювентус" сыграет с "Миланом" и другие матчи чемпионата Италии

В Италии стартует 11-й тур внутреннего первенства. Центральная встреча пройдет в Турине, где "Милан" сыграет с "Ювентусом".
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Другой лидер чемпионата Интер примет у себя дома "Верону".
8 ноября, пятница
21:45 "Сассуоло" – "Болонья"
9 ноября, суббота
16:00 "Брешия" – "Торино"
19:00 "Интер" – "Верона"
21:45 "Наполи" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 1"
10 ноября, воскресенье
13:30 "Кальяри" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 2"
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16:00 "Лацио" – "Лечче"
16:00 "Сампдория" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 2"
16:00 "Удинезе" – "СПАЛ"
19:00 "Парма" – "Рома"
21:45 "Ювентус" – "Милан" ТВ: "Футбол 2"
Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.
Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:
Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.
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