Закрутил первый за "Ястребов": Николай Морозюк забил эффектный гол в Турции

Украинский полузащитник отличился за "Ризеспор" со штрафного в 1/8 Кубка Турции

Николай Морозюк/Фото Rizespor

Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк забил свой первый гол в Турции. В 1/8 финала местного Кубка "Ризеспор" украинца на своем поле принимал "Самсунспор". Ранее мы сообщали, что жена экс-капитана "Динамо" стала президентом клуба.

Морозюк, который вывел свою команду на поле в качестве капитана, на 18-й минуте при счете 0:0 выполнил стандарт с левого фланга, мяч в штрафной пролетел через группу игроков и приземлился в воротах "Самсунспора". "Ризеспор" выигрывал по ходу встречи 3:0 и сумел удержать победу – 3:2.

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Этот гол стал для украинца дебютным в футболке турецкой команды. Напомним, что Морозюк официально стал игроком "Ризеспора" 27 июня 2019-го. До этого полгода выступал там на правах аренды. Соглашение 31-летнего футболиста с "черноморскими ястребами" рассчитано на два года и предусматривает возможность продление сотрудничества еще на один сезон.

В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

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