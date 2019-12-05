Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Закрутил первый за "Ястребов": Николай Морозюк забил эффектный гол в Турции

5 декабря, 22:21

Украинский полузащитник отличился за "Ризеспор" со штрафного в 1/8 Кубка Турции

Николай Морозюк/Фото Rizespor

Николай Морозюк/Фото Rizespor

Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк забил свой первый гол в Турции. В 1/8 финала местного Кубка "Ризеспор" украинца на своем поле принимал "Самсунспор". Ранее мы сообщали, что жена экс-капитана "Динамо" стала президентом клуба.

Морозюк, который вывел свою команду на поле в качестве капитана, на 18-й минуте при счете 0:0 выполнил стандарт с левого фланга, мяч в штрафной пролетел через группу игроков и приземлился в воротах "Самсунспора". "Ризеспор" выигрывал по ходу встречи 3:0 и сумел удержать победу – 3:2.

Реклама

Этот гол стал для украинца дебютным в футболке турецкой команды. Напомним, что Морозюк официально стал игроком "Ризеспора" 27 июня 2019-го. До этого полгода выступал там на правах аренды. Соглашение 31-летнего футболиста с "черноморскими ястребами" рассчитано на два года и предусматривает возможность продление сотрудничества еще на один сезон.

В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.

В тренде
"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мира

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Смотрите также, как Ирина Морозюк рассказала о походе в аптеку

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гол чемпионат Турции Николай Морозюк Кубок Турции Ризеспор

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...