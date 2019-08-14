Запахло возвращением Реброва: в "Динамо" оставляют правую руку Сергея Станиславовича

Уходит все же не весь штаб Хацкевича. Намерены оставить Висенте Гомеса. А там и до камбека Реброва рукой подать

Сергей Ребров и Висенте Гомес / Фото: Twitter

Помощник бывшего тренера "Динамо" Висенте Гомес может остаться в столичном клубе, несмотря на заявление официального сайта киевлян о том, что вместе с Александром Хацкевичем, отправленным в отставку, "Динамо" покинет и весь его штаб.

Напомним, отставка Хацкевича последовала после того, как "Динамо" сыграло с "Брюгге" вничью 3:3 и вылетело из Лиги чемпионов, опустившись этажом ниже – в групповом раунде Лиги Европы.

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Однако, как сообщил журналист и ведущий Игорь Цыганык в своей передаче "Цыганык Live", испанский специалист Висенте Гомес может остаться уже в штабе нового тренера "Динамо". Напомним, Гомес вернулся в "Динамо" перед началом сезона. До этого он помогал Сергею Реброву в "Аль-Ахли". Кроме того, Висенте работал с командами киевлян U-19 и U-21, а также был ассистентом Сергея Реброва, когда тот был главным тренером "бело-синих". А позже испанец был помощником уже Массимо Карреры в московском "Спартаке".

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Информация о том, что Висенте Гомес, человек Реброва, остается в "Динамо", наталкивает на мысли, что не исключено и возвращение в киевский клуб самого Сергея Станиславовича.

Отметим, что вечер вторника, 13 августа, оказался драматическим не только для Александра Хацкевича. Вылетел из ЛЧ и экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, сейчас возглавляющий "Ференцварош". Венгры стали жертвой "Динамо" из Загреба.

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