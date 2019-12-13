Заработали на одного Кадара и двух Франов Солей: назван доход "Динамо" в провальном евросезоне

В нынешнем еврокубковом сезоне киевляне наиграли всего на 9 миллионов евро с хвостиком

"Лугано" выбил "Динамо" из еврокубков / Фото: Reuters

Прозвучала сумма призовых от УЕФА, которая полагается киевскому "Динамо" за провальный еврокубковый сезон 2019/2020. Напомним, "Динамо" не сумело выйти даже в 1/16 Лиги Европы, после домашней ничьей с "Лугано" 1:1 финишировав на третьей строчке в своей группе вслед за "Мальме" и "Копенгагеном".

Обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

Итак, за участие в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" получило фиксированную сумму – 5 млн евро. За факт участия в групповом этапе Лиги Европы киевлянам полагается 2,92 млн евро. При этом на групповом этапе второго по значимости еврокубка "Динамо" одержало 1 победу (570 тыс. евро призовых) и 4 ничьи (190 тыс. евро за каждую). Итого киевский клуб заработал в матчах Лиги Европы 1,33 млн евро.

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Стало быть, суммарно "Динамо" заработало в еврокубковом сезоне около 9,25 млн евро.

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Если вспомнить последние покупки "Динамо", то на эти деньги киевляне, например, могли бы приобрести двух Франов Солей (согласно Transfermarkt, он перешел в "Динамо" за 3,5 млн евро) и одно Тамаша Кадара (2,5 млн евро)

Правда, дополнительно киевляне получат еще выплату от УЕФА на основании рейтинга клубов в конце сезона, рассчитанного по выступлениям за 10 лет.

Добавим, что в еврокубках у Украины остается всего один представитель. Соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает в понедельник. Среди возможных оппонентов – "МЮ", "Интер" и "Мальме".

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