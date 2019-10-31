"Завтра буду качать кисти": голкипер "Динамо прокомментировал гол Степаненко

Победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" (2:1) прокомментировал и голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Напомним, что Сергей Сидорчук открыл счет дальним ударом, Тарас Степаненко на последних минутах основного времени восстановил равновесие, а в дополнительной 30-минутке Денис Попов принес киевлянам победу и путевку в четвертьфинал. "Динамо" – "Шахтер" 2:1 видео голов и обзор матча.
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- Сегодня все наши футболисты отлично сыграли, была командная игра, – начал Бущан. – Первый тайм показал, что мы можем играть на равных или даже лучше "Шахтера". Сегодня мы были больше заряжены на победу.
- Как настраивались на игру?
- С такой командой, как "Шахтер" всегда приятно играть. Они сами играют в футбол и дают играть сопернику. Мы были серьезно настроены на этот поединок, тем более, играли при своих болельщиках и это было кубковое противостояние. У нас было все для того, чтобы победить.
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- Как прокомментируете гол Сидорчука?
- Я видел только, что мяч залетел в сетку и Сергей побежал радоваться.
- А гол Степаненко?
- Тут было видно лучше. Не получилось достать, завтра буду качать кисти.
- О чем подумали, когда пропустили гол на последних минутах матча?
- О двух таймах по 15 минут.
- Пенальти тренировали?
- Мы и так знаем, куда они все бьют. Главное, что нам удалось в дополнительное время забить победный гол. Хорошо, что с положительными эмоциями готовимся к следующему матчу.
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- Как вам играть с Денисом Поповым? Новое лицо в центре защиты "Динамо".
- Для меня он не новое лицо. Мне приятно с ним играть, ребята бьются. От меня тоже зависят оборонительные действия, я пытаюсь ими управлять и рад, что они прислушиваются.
- "Динамо" выиграет Кубок Украины?
- Сложный вопрос. Нас ждет следующий раунд, нужно на каждую игру настраиваться как на сегодняшнюю.
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