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"Завтра буду качать кисти": голкипер "Динамо прокомментировал гол Степаненко

31 октября, 00:52

Страж ворот киевлян отметил, что знает, куда бьют пенальти игроки "Шахтера", а Попов - не новое лицо

Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" (2:1) прокомментировал и голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Напомним, что Сергей Сидорчук открыл счет дальним ударом, Тарас Степаненко на последних минутах основного времени восстановил равновесие, а в дополнительной 30-минутке Денис Попов принес киевлянам победу и путевку в четвертьфинал. "Динамо" – "Шахтер" 2:1 видео голов и обзор матча.

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- Сегодня все наши футболисты отлично сыграли, была командная игра, – начал Бущан. – Первый тайм показал, что мы можем играть на равных или даже лучше "Шахтера". Сегодня мы были больше заряжены на победу.

- Как настраивались на игру?

- С такой командой, как "Шахтер" всегда приятно играть. Они сами играют в футбол и дают играть сопернику. Мы были серьезно настроены на этот поединок, тем более, играли при своих болельщиках и это было кубковое противостояние. У нас было все для того, чтобы победить.

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- Как прокомментируете гол Сидорчука?

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- Я видел только, что мяч залетел в сетку и Сергей побежал радоваться.

- А гол Степаненко?

- Тут было видно лучше. Не получилось достать, завтра буду качать кисти.

- О чем подумали, когда пропустили гол на последних минутах матча?

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- О двух таймах по 15 минут.

- Пенальти тренировали?

- Мы и так знаем, куда они все бьют. Главное, что нам удалось в дополнительное время забить победный гол. Хорошо, что с положительными эмоциями готовимся к следующему матчу.

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- Как вам играть с Денисом Поповым? Новое лицо в центре защиты "Динамо".

- Для меня он не новое лицо. Мне приятно с ним играть, ребята бьются. От меня тоже зависят оборонительные действия, я пытаюсь ими управлять и рад, что они прислушиваются.

- "Динамо" выиграет Кубок Украины?

- Сложный вопрос. Нас ждет следующий раунд, нужно на каждую игру настраиваться как на сегодняшнюю.

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины Георгий Бущан

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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