Заявки "Олимпика" на сезон не хватает даже для одного матча

Донецкий клуб подходит к началу сезона с кадровым дефицитом

Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" подал заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги. Однако на данный момент в списке присутствует только 15 игроков. Этого не хватает даже для участится в одном матче, ведь заявка на матч чемпионата Украины включает 18 игроков. Ранее мы писали, что победитель Лиги чемпионов стал тренером донецкого "Олимпика".

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вратари: Владимир Крынский, Бетим Халими, Андрей Чекотун

Защитники: Игорь Снурницын, Роман Вантух, Егор Клименчук, Дмитрий Гришко

Полузащитники: Сергей Политыло, Виталий Балашов, Евгений Пасич, Геннадий Пасич, Евгений Цымбалюк, Максим Тейшейра, Павел Ксенз

Нападающий: Матар Дийе

Летом "Олимпик" покинула целая группа исполнителей: Константин Махновский, Алексей Гай, Виталий Кольцов, Максим Дегтярев. Стартовый матч сезона дончане проведут уже 31-го июля в гостях против "Днепр-1".

Напомним, "Олимпик" только чудом сохранил место в элитном дивизионе по футболу. На собрании клубов УПЛ 11 участников лиги выступили за сохранение "Олимпиком" прописки в "вышке", несмотря на то, что молодежные команды были дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Как мы писали ранее, донецкий "Олимпик" подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны. Спортивный арбитражный трибунал Лозанны окончательно решит, катал ли украинский клуб "договорняки".

В Украине заработает революционная система для арбитров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Заявки "Олимпика" на сезон не хватает даже для одного матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"