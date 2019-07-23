Заявки "Олимпика" на сезон не хватает даже для одного матча
Донецкий клуб подходит к началу сезона с кадровым дефицитом
Донецкий "Олимпик" подал заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги. Однако на данный момент в списке присутствует только 15 игроков. Этого не хватает даже для участится в одном матче, ведь заявка на матч чемпионата Украины включает 18 игроков. Ранее мы писали, что победитель Лиги чемпионов стал тренером донецкого "Олимпика".
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Вратари: Владимир Крынский, Бетим Халими, Андрей Чекотун
Защитники: Игорь Снурницын, Роман Вантух, Егор Клименчук, Дмитрий Гришко
Полузащитники: Сергей Политыло, Виталий Балашов, Евгений Пасич, Геннадий Пасич, Евгений Цымбалюк, Максим Тейшейра, Павел Ксенз
Нападающий: Матар Дийе
Летом "Олимпик" покинула целая группа исполнителей: Константин Махновский, Алексей Гай, Виталий Кольцов, Максим Дегтярев. Стартовый матч сезона дончане проведут уже 31-го июля в гостях против "Днепр-1".
Напомним, "Олимпик" только чудом сохранил место в элитном дивизионе по футболу. На собрании клубов УПЛ 11 участников лиги выступили за сохранение "Олимпиком" прописки в "вышке", несмотря на то, что молодежные команды были дисквалифицированы за участие в договорных матчах.
Как мы писали ранее, донецкий "Олимпик" подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны. Спортивный арбитражный трибунал Лозанны окончательно решит, катал ли украинский клуб "договорняки".
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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