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Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса"

Сегодня, 19:32

Испанский гранд недоволен нынешним рулевым команды Сантьяго Солари

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан. Фото: AFP
Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64b/713/5c864b7137ccc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64b/713/5c864b7137ccc.jpg Футбол Испанский гранд недоволен нынешним рулевым команды Сантьяго Солари

Французский специалист Зинедин Зидан отказался от возвращения в мадридский "Реал". По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с тренером, однако его ответ был отрицательным. Сам Перес и его помощник Хосе Анхель Санчес не связывались напрямую с Зиданом, чтобы не испортить с ним отношения.

Отмечается, что "Ювентус" официально предложил 46-летнему тренеру сменить Массимилиано Аллегри со следующего сезона. Контракт может быть подписан до 2022 года. Ранее сообщалось, что Зидан встретился с представителями "Ювентуса" в Турине и обсудил с ними возможное назначение.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год и трижды побеждал с командой в Лиге чемпионов.

Кстати, ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться в "Реал", но не раньше лета. По данным источника, после поражения "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона.

Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда.

При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино.

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Тег Реал Мадрид, Ювентус Турин, Зинедин Зидан

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