Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса"
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Французский специалист Зинедин Зидан отказался от возвращения в мадридский "Реал". По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с тренером, однако его ответ был отрицательным. Сам Перес и его помощник Хосе Анхель Санчес не связывались напрямую с Зиданом, чтобы не испортить с ним отношения.
Отмечается, что "Ювентус" официально предложил 46-летнему тренеру сменить Массимилиано Аллегри со следующего сезона. Контракт может быть подписан до 2022 года. Ранее сообщалось, что Зидан встретился с представителями "Ювентуса" в Турине и обсудил с ними возможное назначение.
Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год и трижды побеждал с командой в Лиге чемпионов.
Кстати, ранее сообщалось, что Зидан готов вернуться в "Реал", но не раньше лета. По данным источника, после поражения "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона.
Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда.
При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино.
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