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Зинченко дал невесте попробовать на вкус свою медаль за победу в Кубке английской лиги

2 марта, 13:24

Украинский легионер на стадионе "Уэмбли" отпраздновал с Владой Седан воскресную победу над "Астон Виллой"

Украинский легионер "Манчестер Сити" отпраздновал победу в Кубке английской футбольной лиги в компании своей невесты – сексапильной журналистки Влады Седан. Прямо на стадионе "Уэмбли", где накануне в матче за трофей "МанСити" одолел "Астон Виллу" 2:1, Зинченко дал Владе попробовать на вкус свою медаль за выигрыш престижного турнира.

"Моя половина", – подписал в Instagram совместное фото с Владой Седан Александр Зинченко, добавив к текстовке голубое сердечко

Напомним, победа над "Астон Виллой" позволила украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко догнать самого Андрея Шевченко по количеству трофеев, добытых в Западной Европе. В активе каждого из них – по семь титулов. Однако уже этой весной Зинченко может обойти Шеву, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы в нынешнем сезоне выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" (2:1)

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Добавим, что, болея за украинца в победном финале Кубка лиги, невеста Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли". Для того, чтобы сделать фото на легендарной арене, Влада Седан встала в полный рост в весьма опасном месте, где специальная надпись гласит: "Пожалуйста, болейте сидя".

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Манчестер Сити Кубок лиги Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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