Зинченко дал невесте попробовать на вкус свою медаль за победу в Кубке английской лиги

Украинский легионер "Манчестер Сити" отпраздновал победу в Кубке английской футбольной лиги в компании своей невесты – сексапильной журналистки Влады Седан. Прямо на стадионе "Уэмбли", где накануне в матче за трофей "МанСити" одолел "Астон Виллу" 2:1, Зинченко дал Владе попробовать на вкус свою медаль за выигрыш престижного турнира.
"Моя половина", – подписал в Instagram совместное фото с Владой Седан Александр Зинченко, добавив к текстовке голубое сердечко
Напомним, победа над "Астон Виллой" позволила украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко догнать самого Андрея Шевченко по количеству трофеев, добытых в Западной Европе. В активе каждого из них – по семь титулов. Однако уже этой весной Зинченко может обойти Шеву, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы в нынешнем сезоне выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" (2:1)
Читайте также: Зинченко облили с головы до ног: "Манчестер Сити" лихо отпраздновал выигрыш Кубка лиги
Добавим, что, болея за украинца в победном финале Кубка лиги, невеста Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли". Для того, чтобы сделать фото на легендарной арене, Влада Седан встала в полный рост в весьма опасном месте, где специальная надпись гласит: "Пожалуйста, болейте сидя".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк