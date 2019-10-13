Зинченко призвал украинских болельщиков освистать лидера сборной Португалии

Бернарду Силва и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Перед матчем со сборной Португалии, который пройдет в понедельник, 14 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве, самый дорогостоящий украинский футболист Александр Зинченко (30 млн евро!) призвал болельщиков освистать своего одноклубника по "МанСити" Бернарду Силву, выступающего за португальскую национальную команду.

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- Второй матч в спарке у сборной Украины обычно слабее получается, чем первый. Понимаете причину этого? – прозвучал вопрос Александру Зинченко накануне матча с португальцами.

- Интересная статистика. Думаю, это просто стечение обстоятельств, – считает Зинченко. – Каждый игрок понимает ответственность этого матча. Не вижу никаких препятствий показать футбол, к которому мы стремимся. Тем более, матч будет дома, будет полный стадион. Каждый болельщик ждет этого матча. Сделаем все возможное, чтобы их обрадовать.

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- Кто побеждал чаще во всевозможных играх в "Ман Сити": вы или ваш португальский одноклубник Бернарду Силва? Какое-то пари с ним заключили перед матчем сборных?

- На самом деле, это очень глупый вопрос, кто постоянно побеждал. Бернарду я предупреждал где-то в течение месяца, что ему нужно быть осторожным, потому что я собираюсь предупредить все украинские СМИ, как он лестно отзываешься о нашей стране. Чтобы когда он получал мяч, его просто освистывали. Думаю, для него тоже будет двойное напряжение.

Смотрите, как Бернарду Силва забивает за сборную Португалии

- Чувствуете давление перед матчем с Португалией?

- Думаю, давления не должно быть, потому что мы играем дома и при своих болельщиках. Это 12-й игрок. Не могу даже передать словами, насколько проще играть, когда трибуны тебя гонят вперед. Давление должно быть на португальцев. Да, они действующие чемпионы Европы, думаю, нет нужды говорить, какая у них сильная команда и квалифицированные футболисты. Но мы лидеры группы, нам нечего бояться, просто должны показывать свой футбол.

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Александр Зинченко / Фото: Instagram

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- Передали ли какую-то информацию тренерскому штабу сборной Украины о Бернарду Силве, чтобы помочь?

- Думаю, наш тренерский штаб и так прекрасно знает этого футболиста, тем более мы уже играли против Португалии. Он за это время не изменился, – заключил Зинченко.

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Как мы писали ранее, Украине хватит и ничьей в матче с Португалией для выхода на Евро-2020. Если же команда Андрея Шевченко в понедельник проиграет действующим чемпионам Европы, то для попадания в финальную часть Евро "сине-желтым" нужно будет 17 ноября не уступить в Белграде сербам со счетом 0:6.

Между тем тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что дарить ничью Украине не намерен. "Обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи", – заявил коуч гостей, назвав самым опасным в составе украинцев Андрея Ярмоленко.

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