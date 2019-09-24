Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, что Зинченко женится на Владе Седан.
Игрок "Манчестер Сити" занял 85 место между хавбеком "Вест Хэма" Фелипе Андерсоном и защитником "Лестера" "Джонни Эвансом".
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Лидером списка является защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Следом за голландцем расположились партнеры Александра по "Ман Сити" – Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне.
ТОП-10 рейтинга от FourFourTwo:
1 – Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
2 – Рахим Стерлинг ("Ман Сити")
3 – Кевин Де Брюйне ("Ман Сити")
4 – Мохаммед Салах ("Ливерпуль)
5 – Н’Голо Канте ("Челси")
6 – Серхио Агуэрро ("Ман Сити")
7 – Роберто Фирмино ("Ливерпуль")
8 – Садио Мане ("Ливерпуль")
9 – Харри Кейн ("Тоттенхэм")
10 – Емерик Ляпорт ("Ман Сити")
Также мы рассказывали, что Зинченко и его девушка поругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок влюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина". Девушка появилась на нем в эффектном красном костюме. Однако увидев это фото в соцсети, Зинченко тут же указал ей в комментариях: Manchester is blue.
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Напомним, что на днях Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.
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