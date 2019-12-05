"Золотой мяч" украден": фанаты "Ливерпуля" требуют вернуть награду законному владельцу

Болельщики "Ливерпуля" поддержали своего лидера после пролета мимо "Золотого мяча"

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

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Болельщики "Ливерпуля" решили поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка, который стал вторым в опросе за "Золотой мяч"-2019. Голландец уступил лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. По мнению фанатов мерсисайдцев, именно ван Дейк заслуживал стать обладателем приза. Соответствующий плакат болельщики вывесили перед входом на стадион "Энфилд" накануне матча против Эвертона (5:2).

"Золотой мяч" украден. Если найдете, пожалуйста, верните его законному владельцу", – гласит надпись на баннере.

Месси набрал 686 очков и опередил ван Дейка (679) всего лишь на 7 очков. Это наименьший отрыв первого места от второго начиная с 1996 года. Все результаты голосования за "Золотой мяч".

Кстати, сам ван Дейк на вручении "Золотого мяча" подшутил над тем, что Криштиану Роналду не явился на церемонию, чем разозлил сестру португальца Катю Авейру. Девушка написала гневный пост в соцсетях, где перечислила все успехи Криштиану.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико").

Вспомним, как несостоявшийся нидерландский победитель Вирджил ван Дейк голами помогал "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

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