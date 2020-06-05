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Красавица в татуировках бросила автоспорт ради карьеры в порно

5 июня, 22:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка променяла быструю езду на "клубничку" и не жалеет

Австралийская гонщица Рене Грейси променяла карьеру в спорте ради больших денег в порно-бизнесе. В 19 лет она стала первой девушкой-гонщицей в истории австралийского Кубка "Порше Каррера". Казалось, у нее будет успешная карьера в мире быстрых скоростей, но красавица выбрала совсем другой путь.

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Рене ушла из автоспорта и сосредоточилась на контенте для взрослых. Девушка начала карьеру в порноиндустрии и за 13 долларов продает свои интимные фото и видео всем желающим. Тем не менее, Грейси признается, что сейчас она зарабатывает такие деньги, о которых ранее даже не мечтала. По информации СМИ, она зарабатывает 15 тысяч долларов в неделю.

"Это поставило меня в финансовое положение, о котором я никогда не могла и мечтать, и мне это очень нравится. Я нормально отношусь к тому, как меня называют. Я зарабатываю хорошие деньги и чувствую себя комфортно", – рассказала девушка австралийскому Daily Telegraph.

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Ранее мы писали, что бывшая модель Playboy с объемом груди 107 см стала владельцем футбольного клуба. Анамария Продан спасла "Германштадт" от банкротства и отдала клуб своей 21-летней дочери – тоже модели.

А Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, обвинив его в измене. Самая откровенная девушка украинского футбола не сдерживала слез, говоря о том, что их семья распалась.

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Источник: Сегодня|Спорт

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