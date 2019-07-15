Невероятная работа механиков: видео самого быстрого пит-стопа в истории Формулы-1

Механики команды "Ред Булл" установили новый рекорд – во время Гран-при Великобритании они обслужили машину за 1,91 секунды

Машину Пьера Гасли обслужили менее, чем за 2 секунды. Фото: Reuters

Механики "Ред Булла" обновили мировой рекорд по самой короткой продолжительности пит-стопа во время гонки серии Формулы-1. Историческое достижение было установлено в минувшие выходные во время Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Механикам понадобилось всего 1,91 секунды, чтобы обслужить болид Пьера Гасли.

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Видео невероятной работы механиков "Ред Булла" было опубликовано на официальном YouTube-канале Формулы-1. На видео видно, что механик начинает откручивать шину колеса еще до полной остановки болида.

Видео рекордного пит-стопа в истории Формулы-1:

"Ред Булл" на одну сотую обновил достижение механиков из команды "Уильямс", установленное в 2016 году на Гран-при Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

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