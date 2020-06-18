"Я — первый чемпион из рабочего класса": самый быстрый автогонщик не думает о рекорде Шумахера

Льюис Хэмилтон уже шесть раз брал титул в Формуле-1

Шестикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, какими своими успехами гордится больше всего. Как признался 35-летний гонщик, сейчас он не думает о том, чтобы сравняться по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Напомним, что легендарный Шумахер семь раз становился чемпионом мира. Ранее Хэмилтон побил рекорд Бекхэма в рейтинге самых богатых спортсменов Британии.

"Я не хочу, чтобы эти мысли отвлекали меня. Я являюсь чемпионом мира, но каждый новый сезон начинается с нуля. Мне просто хочется быть на пике формы, гоняться на лучшей машине. Каким достижением я горжусь больше всего? Я — первый чемпион Формулы-1 из рабочего класса. Горжусь, что сумел проложить путь для других. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером. Если это происходит, значит я неплохо выполняю свою работу", — цитирует Хэмилтона Men's Health.

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Напомним, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

Теперь чемпионат начнется 5 июля, когда состоится Гран-при Австрии.

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