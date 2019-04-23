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Наказан за аплодисменты: российский хоккеист снова оскандалился в Кубке Стэнли

Сегодня, 15:39

Известный хоккеист бурно отреагировал на решение судей и заработал дополнительное наказание

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл "Каролине Харрикейнз" – 2:5 (3:3 в серии). В концовке встречи капитан "столичных" россиянин Александр Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил клюшкой соперника, за что получил штраф на две минуты. Форвард отреагировал на это решение судей саркастическими аплодисментами, за что получил еще 10 минут штрафа.

Напомним, что в третьем матче плей-офф серии Александр Овечкин устроил драку с Андреем Свечниковым и нокаутировал своего соотечественника. В итоге игрок "Каролины" заработал сотрясение мозга.

Ранее мы опубликовали гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.

Ранее мы писали, что хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча. Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ.

Также мы писали, что в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста. Арбитр не заметил Джейми Бенна и ударом в голову сбил его с ног.

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Тег видео, НХЛ, Александр Овечкин, Кубок Стэнли, Вашингтон Кэпиталз, Каролина Харрикейнз

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